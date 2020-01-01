Panneau en bois ou particules de bois

Les panneaux en bois ou à base de particules sont des matériaux essentiels pour l’aménagement et la construction intérieure. Qu’il s’agisse de panneaux de particules, MDF, OSB, mélaminés ou contreplaqués, ces produits offrent polyvalence et performance pour des applications variées : cloisons, habillages muraux, mobiliers techniques, plafonds ou sols. Ils garantissent une bonne stabilité dimensionnelle, une facilité d’usinage, et une adaptabilité aux finitions comme la peinture, le placage ou le stratifié. Certains modèles intègrent des propriétés spécifiques : résistance à l’humidité, au feu ou certifications environnementales. Disponibles en différents formats, épaisseurs et aspects, ces panneaux permettent aux professionnels de répondre aux exigences esthétiques, techniques et réglementaires de leurs projets. Consultez ici une sélection complète de solutions adaptées aux besoins du BTP.