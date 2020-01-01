Panneau de lamelle de bois orienté

Le panneau de lamelles de bois orienté (OSB) est une solution robuste et économique pour la construction et l’aménagement intérieur. Conçu à partir de fines lamelles de bois compressées et orientées, l’OSB offre une grande résistance mécanique et une excellente stabilité. Il est utilisé pour les planchers, les contreventements, les parois, ou comme support d’habillage. Facile à découper, visser et poser, il convient aussi bien aux chantiers neufs qu’en rénovation. Disponible en plusieurs classes selon son usage (intérieur sec, milieu humide…), il représente un choix durable et performant pour les professionnels du BTP. Retrouvez ici des panneaux OSB adaptés à vos besoins techniques.