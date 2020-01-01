Panneau en fibre de bois aggloméré

Les panneaux en fibre de bois aggloméré sont des isolants biosourcés offrant d’excellentes propriétés thermiques et acoustiques. Fabriqués à partir de fibres de bois compressées et liées sans formaldéhyde, ils sont utilisés en murs, toitures ou sols. Leur capacité de déphasage thermique permet de réguler la température intérieure été comme hiver. Résistants, respirants et respectueux de l’environnement, ils sont adaptés aux constructions écologiques et à la rénovation énergétique performante.