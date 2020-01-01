Panneau en perlite ou cellulose

Les panneaux isolants en perlite expansée ou en cellulose offrent des performances thermiques et acoustiques naturelles, idéales pour les constructions durables. La perlite est résistante au feu, à l’humidité et aux nuisibles, tandis que la cellulose, issue du recyclage de papier, se distingue par sa régulation hygrothermique. Ces matériaux sont recommandés pour les cloisons, planchers et toitures, notamment dans les bâtiments basse consommation. Une solution écologique aux propriétés d’isolation efficaces.