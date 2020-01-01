Panneau en vermiculite expansée

Les panneaux en vermiculite expansée offrent une isolation thermique et une résistance au feu élevées. Ce matériau naturel, issu de roches volcaniques, est utilisé dans les cloisons, les planchers ou les plafonds, notamment dans les zones nécessitant une protection passive contre l’incendie. Léger, ininflammable et stable, il est aussi apprécié pour ses qualités d’isolation acoustique. Ces panneaux s’intègrent dans des constructions techniques, ERP ou logements soucieux de sécurité et de confort.