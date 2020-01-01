Panneau isolant en composite à parements bois
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Les panneaux isolants composites à parements bois associent un cœur isolant (mousse, fibre de bois, polystyrène) à un habillage bois pour offrir isolation thermique et esthétique. Utilisés en murs, toitures ou cloisons, ils s’intègrent facilement dans les constructions à ossature bois ou les projets de rénovation haut de gamme. Ces panneaux réduisent les ponts thermiques, assurent une bonne régulation hygrothermique et valorisent l’apparence naturelle du bois.