Panneau isolant pour conduit de distribution aéraulique

Les panneaux isolants permettent de fabriquer sur mesure des conduits de ventilation thermiquement et acoustiquement isolés. Légers, résistants et simples à assembler, ils s’utilisent aussi bien dans les bâtiments neufs que rénovés. Ils offrent une solution performante pour optimiser les installations CVC tout en respectant les contraintes de poids, d’espace et de rendement énergétique. Utilisés dans les environnements sensibles (santé, tertiaire, industrie), ces panneaux garantissent une excellente efficacité aéraulique. Explorez notre sélection pour des réseaux sur mesure.