Le panneau lamifié est un revêtement mural technique, combinant esthétique et résistance. Fabriqué à partir de couches imprégnées de résine thermodurcissable, il offre une surface robuste, hygiénique et durable. Facile à entretenir, il est souvent utilisé dans les milieux scolaires, hospitaliers ou industriels. Il se pose sur ossature ou collage direct selon les contraintes du support. Disponible en finitions variées, il permet d’allier protection des murs et personnalisation visuelle.