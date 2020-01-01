Le panneau métallique de décoration est un revêtement mural à la fois robuste et esthétique, idéal pour créer des ambiances contemporaines, industrielles ou design. Réalisé en aluminium, inox ou acier décoratif, il offre une excellente résistance aux chocs, à l’humidité et au feu. Utilisé dans les halls, restaurants, bureaux ou boutiques, il apporte une touche moderne et originale à vos projets d’agencement intérieur. Retrouvez ici une sélection de panneaux métalliques pour tous les styles.