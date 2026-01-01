Panneau ou bloc en béton cellulaire

Le béton cellulaire est un matériau de construction isolant, léger et porteur. Grâce à sa structure alvéolaire, il offre une excellente performance thermique tout en assurant la résistance mécanique des parois. Utilisé en blocs ou en panneaux, il permet de bâtir et d’isoler en une seule opération. Incombustible, perméable à la vapeur et recyclable, il s’inscrit dans une démarche durable et conforme aux exigences de la RE2020. Idéal pour murs, cloisons et planchers.