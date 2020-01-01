Le panneau plastifié est une solution économique et polyvalente pour le revêtement mural intérieur. Recouvert d’un film plastique décoratif, il offre un aspect soigné, lisse et homogène. Il est adapté aux espaces résidentiels, tertiaires ou techniques, et se décline en différents coloris et textures. Léger et facile à poser, il convient aux chantiers de rénovation ou d’agencement rapide. Sa surface est lavable, résistante aux rayures légères et aux produits ménagers courants. Consultez les modèles disponibles pour vos projets.