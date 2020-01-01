Panneau revêtu de laque

Le panneau mural laqué propose une finition brillante ou satinée haut de gamme pour vos intérieurs. Appliquée en surface sur un support MDF ou composite, la laque assure un rendu visuel élégant et contemporain, idéal pour les espaces recevant du public, les bureaux ou l’habitat design. Résistant aux rayures et à l’humidité, ce panneau est facile à entretenir et valorise les aménagements muraux décoratifs. Il se décline dans une large palette de couleurs pour répondre à toutes les envies esthétiques.