Le panneau stratifié est un revêtement mural à haute résistance, adapté aux environnements exigeants. Composé de feuilles décoratives pressées à chaud, il offre une surface dure, imperméable et facile à entretenir. Très utilisé dans les ERP, les cuisines, les hôpitaux ou les sanitaires, il résiste aux chocs, à l’humidité et à l’abrasion. Disponible dans une large gamme de décors (bois, béton, unis), il allie esthétique et performance. Ce panneau se pose rapidement sur support préparé pour un rendu soigné et durable.