Panneau stratifié, mélaminé, revêtu de laque

Les panneaux stratifiés, mélaminés ou laqués sont des solutions décoratives et techniques idéales pour l’aménagement intérieur. Utilisés pour la fabrication de meubles, de plans de travail, de cloisons ou d’habillages muraux, ils allient esthétique et résistance. Le revêtement mélaminé ou stratifié assure une surface dure, facile à nettoyer et résistante aux rayures, tandis que la finition laquée apporte une touche haut de gamme et moderne. Disponibles dans un large choix de couleurs, motifs et textures, ces panneaux s’adaptent à tous les styles de décoration. Faciles à usiner et à poser, ils sont particulièrement appréciés dans les environnements résidentiels, tertiaires ou commerciaux. Parcourez notre sélection pour trouver le panneau adapté à votre projet.