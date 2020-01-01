Paratonnerre, limitateur de surtension

​Les paratonnerres et limiteurs de surtension sont essentiels pour protéger les bâtiments et installations électriques contre les effets destructeurs des coups de foudre et des surtensions transitoires. Le paratonnerre capte la foudre et dirige son énergie vers la terre, préservant ainsi l'intégrité des structures. Les limiteurs de surtension, également appelés parafoudres, protègent les équipements électriques en évacuant les surtensions induites par la foudre ou par des manœuvres sur le réseau électrique. Ces dispositifs sont conformes aux normes en vigueur, telles que la NF C 15-100, garantissant une protection optimale des installations. Découvrez notre sélection de solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité et conformité réglementaire.​​