Parclose pour vitrage, croisillon

La parclose pour vitrage et les croisillons sont des accessoires clés pour le maintien et la finition des vitrages dans les menuiseries. La parclose, placée en périphérie du verre, assure son maintien mécanique tout en permettant un démontage facile pour remplacement. Elle garantit également une bonne étanchéité et contribue à l’esthétique de l’ouvrage. Les croisillons, quant à eux, apportent une touche décorative, en imitant les petits bois des fenêtres traditionnelles. Utilisés sur des fenêtres, portes ou façades vitrées, ces éléments sont disponibles en plusieurs matériaux : aluminium, PVC, bois, ou laiton. Adaptés aux projets en neuf comme en rénovation, ils permettent de concilier performance et style. Parcourez les solutions disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques en menuiserie vitrée.