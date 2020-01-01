Accessoire pour vitrerie, miroiterie

Les accessoires pour vitrerie‑miroiterie jouent un rôle essentiel dans la réussite des projets de pose de verres, cloisons, portes ou garde-corps. Ils regroupent une gamme complète : charnières, poignées, ventouses, joints, mastic, pistolets, cales, pinces de fixation, gants de protection et outillage spécialisé. Ces solutions assurent un montage sûr, une étanchéité parfaite et une finition esthétique, tout en facilitant le travail des professionnels. Adaptés aux parois de douche, portails vitrés, miroirs ou façades, ces accessoires garantissent conformité aux normes de sécurité et durabilité. En combinant ergonomie, résistance et design, ils répondent aux exigences du BTP, tant en neuf qu’en rénovation. Parcourez notre sélection pour dénicher les produits adaptés à tous vos besoins techniques.