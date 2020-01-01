Le pare-vapeur limite le passage de la vapeur d’eau dans les parois isolées, préservant ainsi l’efficacité de l’isolant et évitant les risques de condensation. Il s’installe côté intérieur, entre l’isolant et le parement, dans les toitures, murs et planchers. Il est indispensable dans les constructions à ossature bois, combles aménagés ou zones froides. Une pose soignée garantit l’étanchéité à l’air et la pérennité de l’isolation. Certains modèles intègrent aussi une fonction pare-vent.