La paumelle pour menuiserie bois est conçue pour assurer la rotation fluide et la fixation durable des portes, fenêtres ou volets en bois. Adaptée aux contraintes de ce matériau vivant, elle garantit un ajustement précis, une bonne tenue dans le temps et une esthétique soignée. Disponible en laiton, acier ou inox, elle existe en version à bouts ronds, à visser ou à sceller, selon les applications. Utilisée en rénovation ou en construction neuve, la paumelle bois permet un montage simple tout en assurant solidité et discrétion. Elle convient aux ouvrages traditionnels comme aux menuiseries bois contemporaines. Parcourez les modèles disponibles pour équiper vos fermetures bois avec fiabilité.