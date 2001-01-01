La quincaillerie de fermeture englobe l’ensemble des accessoires essentiels à la fermeture sécurisée et fonctionnelle de portes, fenêtres, volets, portails et baies vitrées. Serrures à crémone, espagnolette, loquets, targettes, pentures, charnières, gâches et poignées assurent la protection, la tenue mécanique et l’étanchéité des ouvrants. Conçus pour résister aux contraintes climatiques, aux effractions et aux manipulations intensives, ces matériels répondent aux exigences des chantiers neufs et de rénovation. Ils sont disponibles en version standard, anti-effraction, décorative ou invisible pour s’adapter aux exigences architecturales. Offrant sécurité, confort, performance thermique et esthétique, ces composants sont indispensables aux professionnels du BTP. Découvrez notre sélection pensée pour garantir des fermetures fiables, durables et adaptées à chaque projet.