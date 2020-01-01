La paumelle pour menuiserie métallique est spécialement conçue pour les portes et fenêtres en acier ou en aluminium. Robuste et résistante à la corrosion, elle supporte des charges importantes tout en assurant une ouverture souple et durable. Disponible en version soudable, à visser ou réglable, elle s’adapte aux contraintes spécifiques des menuiseries métalliques, en neuf comme en rénovation. Son design peut être discret ou technique selon l’usage recherché. Ces paumelles sont idéales pour les bâtiments tertiaires, industriels ou les locaux à forte fréquentation. Parcourez notre sélection pour garantir une fermeture fiable, performante et conforme aux exigences du chantier.