La paumelle pour menuiserie plastique est adaptée aux portes et fenêtres en PVC ou autres matériaux synthétiques. Elle assure un fonctionnement fiable et durable, tout en respectant les spécificités des profils plastiques. Facile à poser, elle est disponible en version à visser, à clipser ou réglable pour garantir un alignement parfait des ouvrants. Ces paumelles sont conçues pour résister aux variations climatiques, aux UV et aux manipulations répétées. Leur design sobre s’intègre discrètement dans l’esthétique des menuiseries. Utilisées en construction neuve ou en rénovation, elles offrent une solution technique et efficace pour les fermetures PVC.