La peinture à charge métallique contient des particules métalliques (aluminium, zinc, bronze…) qui lui confèrent des propriétés spécifiques : réflexion de la chaleur, effet anticorrosion, conductivité ou finition décorative. Elle est utilisée dans l’industrie, le bâtiment ou les équipements techniques pour renforcer la protection des surfaces ou leur conférer un aspect métallisé. Appliquée sur structures métalliques, bardages, équipements exposés ou pièces décoratives, elle combine esthétique et performance. Certaines formulations sont destinées à la protection cathodique, d’autres à la décoration architecturale. Les professionnels la choisissent pour sa durabilité et ses caractéristiques techniques uniques. Découvre ici une sélection de peintures à charges métalliques pour usages spécifiques.