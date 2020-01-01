La peinture est l’un des produits les plus utilisés dans les travaux de finition intérieure et extérieure. Elle permet à la fois de protéger les supports (murs, plafonds, boiseries, façades) et de valoriser l’esthétique d’un ouvrage. Acrylique, glycéro, siloxane, minérale ou biosourcée, chaque formule répond à des usages spécifiques selon le type de chantier, l’environnement et le rendu souhaité. Les professionnels du bâtiment choisissent leurs peintures en fonction de critères techniques comme l’adhérence, la résistance à l’humidité, aux UV, aux taches ou à l’usure. Ces revêtements décoratifs ou techniques peuvent être appliqués sur des supports variés, avec différents aspects (mat, satiné, brillant). Retrouvez ici une sélection complète de peintures pour tous vos projets de rénovation ou de construction, alliant performance, durabilité et qualité d’application.