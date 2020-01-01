La peinture à l’eau, ou peinture en phase aqueuse, est aujourd’hui incontournable dans les travaux de finition, en neuf comme en rénovation. Sans solvants nocifs, elle est respectueuse de l’environnement et facile à appliquer. Son faible taux d’émission de COV la rend idéale pour les intérieurs, notamment dans les logements, bureaux, établissements scolaires ou de santé. Elle convient à de nombreux supports (plâtre, béton, bois, enduit) et se décline en finitions mates, satinées ou brillantes. Son séchage rapide, sa bonne couvrance et sa lessivabilité en font un allié pratique pour les professionnels. De plus, elle facilite le nettoyage du matériel. Retrouve ici les meilleures peintures à l’eau pour répondre à tes besoins techniques et esthétiques, avec performance et confort d’application.