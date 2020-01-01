La peinture à l’huile est une solution traditionnelle, appréciée pour son fort pouvoir couvrant, son rendu brillant et sa grande résistance dans le temps. Elle est particulièrement utilisée sur bois, métal ou surfaces nécessitant une protection durable. Son temps de séchage long permet un travail soigné et une finition tendue sans traces. Résistante à l’humidité, elle convient aux pièces d’eau, aux huisseries et aux surfaces exposées. Elle adhère bien aux anciens fonds, ce qui en fait une option fiable en rénovation. Toutefois, sa teneur en solvants impose une bonne aération lors de l’application. Les professionnels du bâtiment la privilégient encore sur certains chantiers spécifiques ou patrimoniaux. Explore ici des peintures à l’huile pour finitions durables et traditionnelles.