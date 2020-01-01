La peinture à la chaux est un revêtement naturel et minéral, utilisé depuis des siècles pour les finitions murales, en intérieur comme en extérieur. Reconnue pour ses propriétés respirantes, fongicides et antibactériennes, elle permet de réguler l’humidité des murs tout en préservant la qualité de l’air intérieur. Très prisée dans les bâtiments anciens, les maisons en pierre ou les rénovations patrimoniales, elle offre un rendu mat, nuancé et texturé. Sa compatibilité avec les supports minéraux en fait une solution durable, saine et respectueuse du bâti. Elle se décline aujourd’hui en versions teintées et modernisées, tout en conservant son authenticité. Les professionnels l’utilisent pour valoriser les surfaces tout en respectant leur nature. Découvre ici des peintures à la chaux adaptées à tous tes projets.