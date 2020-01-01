Peinture à la résine aminoplaste

La peinture à base de résine aminoplaste est une solution technique destinée à des applications spécifiques nécessitant une grande résistance chimique et thermique. Elle offre un excellent durcissement, une adhérence renforcée et une finition brillante durable. Utilisée dans les secteurs industriels ou pour des équipements soumis à des contraintes élevées, elle convient aux métaux, plastiques, stratifiés et parfois aux bois. Sa formulation thermodurcissable lui confère une stabilité remarquable face aux solvants, à la chaleur ou aux détergents agressifs. Elle est souvent employée dans la fabrication ou la rénovation d’éléments de mobilier, de panneaux ou d’installations exposées. Cette peinture spécialisée est réservée aux professionnels ayant des exigences techniques précises. Découvre ici les solutions disponibles à base de résine aminoplaste.