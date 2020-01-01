La peinture acétate de polyvinyle est une solution aqueuse utilisée principalement pour les travaux intérieurs sur supports secs. Facile à appliquer, elle offre un bon pouvoir couvrant et un séchage rapide, ce qui en fait un choix pratique pour les chantiers rapides ou les finitions économiques. Elle est adaptée aux murs en plâtre, béton ou enduit, et permet d’obtenir un rendu mat uniforme. Bien que peu lessivable, elle est idéale pour les pièces à faible passage. Les professionnels apprécient sa simplicité d’emploi et sa compatibilité avec les supports poreux. Elle peut également servir de sous-couche sur des fonds absorbants. Retrouve ici une sélection de peintures à base d’acétate de polyvinyle performantes pour des travaux soignés en neuf ou en rénovation légère.