La peinture acrylique est l’un des revêtements les plus utilisés dans le bâtiment, tant pour l’intérieur que l’extérieur. Formulée à base d’eau, elle est peu odorante, sèche rapidement et respecte l’environnement. Son excellent pouvoir couvrant et sa résistance aux UV et à l’humidité en font un choix polyvalent pour murs, plafonds, façades, bois ou métal apprêté. Disponible en mat, satiné ou brillant, elle permet de réaliser des finitions durables avec un bon confort d’application. Lessivable, elle est idéale pour les pièces de vie, locaux professionnels ou bâtiments collectifs. Les professionnels du BTP la privilégient pour sa facilité d’utilisation et sa compatibilité avec une large gamme de supports. Explore ici les meilleures solutions acryliques pour tes chantiers.