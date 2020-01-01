La peinture aldéhydo-phénolique est utilisée pour ses excellentes propriétés de résistance thermique et chimique. Formulée à base de résines synthétiques thermodurcissables, elle convient parfaitement aux environnements industriels, aux équipements soumis à de fortes températures ou aux conditions agressives. Elle s’applique notamment sur des surfaces métalliques, des canalisations, des structures exposées ou des pièces mécaniques. Sa tenue face aux solvants, à l’humidité et aux frottements est un atout majeur sur les chantiers techniques. Ce type de peinture garantit une durabilité renforcée, même dans des conditions extrêmes. Les professionnels du bâtiment ou de l’industrie l’emploient pour protéger et sécuriser des installations sensibles. Retrouvez ici des solutions techniques à base de résine aldéhydo-phénolique adaptées à vos contraintes.