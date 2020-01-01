Peinture alkyde, laque glycerophtalique, email ou céramique

Les peintures alkydes, glycérophtaliques, émaux et céramiques offrent des finitions soignées, brillantes et très résistantes, particulièrement adaptées aux surfaces soumises à des contraintes mécaniques ou à l’humidité. Utilisées sur bois, métal ou murs intérieurs, elles sont idéales pour les cuisines, salles de bains ou zones de passage intensif. Ces peintures sont appréciées pour leur pouvoir garnissant, leur opacité et leur rendu tendu. Leur formulation assure une excellente durabilité dans le temps, ainsi qu’une bonne tenue aux nettoyages répétés. Bien que plus longues à sécher, elles permettent une finition haut de gamme et une résistance accrue aux chocs. Sélectionne ici les solutions les plus performantes pour des chantiers exigeant une finition durable, esthétique et technique.