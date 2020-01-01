La peinture au caoutchouc, également appelée peinture chlorée, est conçue pour résister aux environnements humides, chimiques ou salins. Elle forme un film souple, imperméable et résistant à l’abrasion, ce qui en fait un revêtement de choix pour les piscines, bassins, sols techniques ou zones industrielles. Adaptée aux supports comme le béton, le métal ou l’enduit, elle offre une excellente étanchéité et une bonne tenue dans le temps, même en conditions extrêmes. Sa souplesse lui permet d’absorber les légères déformations des supports sans craqueler. Les professionnels du BTP l’emploient dans des zones exposées à l’eau, aux projections ou aux agents corrosifs. Découvre ici une sélection de peintures au caoutchouc performantes pour les chantiers exigeants.