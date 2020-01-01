La peinture au caoutchouc résistant à la chaleur est conçue pour les environnements exposés à des variations thermiques importantes. Sa base caoutchouc lui confère une excellente élasticité, une bonne tenue aux chocs et une résistance à la fissuration. Elle est idéale pour les toitures, réservoirs, gaines, et équipements métalliques soumis à la dilatation. Ce revêtement limite les effets de la chaleur tout en protégeant contre l’humidité et les agressions chimiques. Adaptée aux professionnels du BTP, elle assure la longévité des installations dans des conditions exigeantes. Retrouve ici les solutions adaptées à tes chantiers.