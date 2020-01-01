La peinture ou vernis résistant à la chaleur est conçu pour supporter des températures élevées sans altération. Utilisée dans les chaufferies, gaines, fours, poêles ou conduits, elle offre une protection thermique et esthétique aux supports soumis à des montées en température répétées. Certains produits peuvent résister à plus de 600°C, tout en conservant leur adhérence et leur couleur. Elle s’applique sur métal, béton ou maçonnerie et limite la corrosion induite par la chaleur. Les professionnels du BTP la recommandent pour garantir la longévité et la sécurité des installations techniques. Découvre ici une sélection de peintures haute température adaptées aux environnements exigeants.