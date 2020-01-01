La peinture au ciment est une solution minérale particulièrement adaptée aux supports poreux tels que le béton, la brique ou l’enduit. Elle offre une excellente adhérence, une bonne résistance aux intempéries et un rendu mat naturel. Utilisée en façade ou en intérieur, elle est idéale pour les ouvrages soumis à l’humidité ou aux conditions extérieures difficiles. Sa formulation minérale permet une parfaite perméabilité à la vapeur d’eau tout en assurant une protection efficace contre les agressions extérieures. Sans solvants, cette peinture est aussi appréciée pour ses qualités environnementales. Les professionnels du bâtiment s’en servent dans les rénovations patrimoniales, les bâtiments techniques ou les zones humides. Parcours ici les peintures au ciment performantes pour tes projets de décoration ou de protection de supports minéraux.