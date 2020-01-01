Peinture aux résines vinylique en solvant

La peinture aux résines vinyliques en solvant offre une très bonne résistance à l’humidité, aux frottements et aux agressions extérieures. Formulée à base de solvants, elle est recommandée pour les supports exposés ou les zones soumises à des contraintes mécaniques ou climatiques. Elle s’applique sur béton, métal, bois ou enduits et convient aux travaux extérieurs comme les soubassements, bardages, équipements techniques ou maçonneries. Son pouvoir garnissant et son séchage rapide assurent un rendu homogène, durable et résistant. Cette peinture est appréciée pour sa longévité et son accroche sur fonds difficiles. Les professionnels l’utilisent pour protéger et valoriser durablement les surfaces exposées. Retrouve ici une sélection de peintures vinyliques en solvant adaptées à tes projets.