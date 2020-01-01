Peinture épodyxique en émulsion aqueuse

La peinture époxy en émulsion aqueuse combine les avantages des peintures époxy traditionnelles avec une formulation à l’eau, plus respectueuse de l’environnement. Ce revêtement bicomposant offre une excellente résistance aux produits chimiques, à l’abrasion, à l’humidité et aux chocs, tout en limitant les émissions de COV. Elle est idéale pour les sols industriels, parkings, cuisines collectives, zones humides ou murs techniques. Son durcissement chimique garantit une tenue exceptionnelle sur béton, métal ou supports préparés. Cette version aqueuse facilite aussi l’application et le nettoyage du matériel. Les professionnels l’utilisent pour des chantiers exigeants nécessitant durabilité, hygiène et sécurité. Consulte ici une sélection de peintures époxy en phase aqueuse pour des finitions techniques et performantes.