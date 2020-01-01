La peinture fluorescente ou phosphorescente permet de renforcer la visibilité des zones sensibles, des équipements ou des parcours d’évacuation, en intérieur comme en extérieur. Fluorescente, elle réagit à la lumière UV pour briller vivement ; phosphorescente, elle emmagasine la lumière pour restituer une lueur visible dans l’obscurité. Ces revêtements sont utilisés pour les issues de secours, marquages au sol, escaliers, équipements techniques ou éléments de sécurité. Ils sont très prisés dans les ERP, sites industriels ou parkings. Formulées pour durer, ces peintures offrent une résistance accrue aux frottements, intempéries ou nettoyages. Les professionnels les emploient pour prévenir les risques et améliorer la signalisation nocturne. Découvre ici des solutions lumineuses et durables.