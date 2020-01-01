La peinture pour marquage est utilisée pour délimiter des zones, indiquer des circulations ou transmettre des messages visuels sur sols, murs ou équipements. Très résistante, elle s’adapte aux contraintes des espaces industriels, logistiques, urbains ou sportifs. Elle peut être appliquée sur béton, bitume, asphalte ou sol peint, en intérieur comme en extérieur. Formulée pour supporter les passages intensifs, les intempéries ou les agents de nettoyage, elle se décline en versions à séchage rapide, photoluminescentes ou antidérapantes. Les professionnels l’utilisent pour assurer sécurité, lisibilité et conformité aux réglementations. Découvre ici une sélection de peintures de marquage performantes, pour des applications techniques, routières ou de sécurité.