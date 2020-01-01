La peinture glycéro-vinylique en dispersion aqueuse associe les avantages des peintures glycérophtaliques (résistance, tendu, opacité) à une base à l’eau plus respectueuse de l’environnement. Elle offre une excellente tenue dans le temps, une bonne lessivabilité et un aspect très qualitatif. Idéale en intérieur pour les pièces humides, les zones à fort passage ou les boiseries, elle s’applique également sur murs, plafonds et supports préparés. Son faible taux de COV la rend compatible avec les chantiers soucieux de la qualité de l’air. Elle combine facilité d’entretien et confort d’application, avec un rendu soigné et durable. Les professionnels la choisissent pour des finitions haut de gamme tout en respectant les exigences environnementales actuelles. Découvre ici une sélection de peintures glycéro-vinyliques en dispersion.