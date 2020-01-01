La peinture ou vernis alkyde résistant à la chaleur est formulé à base de résines alkydes modifiées pour supporter des températures élevées, tout en offrant une excellente adhérence et une bonne souplesse. Utilisée pour la protection des structures métalliques, tuyauteries, chaudières ou équipements industriels, elle combine tenue thermique et résistance aux chocs. Sa formulation permet une application facile au pinceau, au rouleau ou au pistolet, avec un séchage rapide. Elle constitue une solution efficace pour les professionnels du bâtiment confrontés à des contraintes thermiques modérées. Parcours ici les solutions disponibles pour une protection fiable et durable.