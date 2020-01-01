Peinture ou vernis anti-acarien

La peinture ou le vernis anti-acarien est formulé pour limiter le développement des acariens, principaux allergènes présents dans les environnements clos. Elle contient des agents actifs qui créent une barrière protectrice sur les murs, plafonds ou boiseries, empêchant l’installation et la prolifération de ces micro-organismes. Utilisée dans les logements, établissements scolaires, chambres d’hôpital ou crèches, elle contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur. Facile à appliquer, elle se décline en finitions classiques (mat, satiné) et s’intègre dans les systèmes de peinture décorative ou technique. Les professionnels la recommandent dans les chantiers sensibles où la santé des occupants est une priorité. Parcours ici une sélection de peintures et vernis anti-acariens adaptés à ces usages.