Peinture ou vernis anti-parasitaire

La peinture ou le vernis anti-parasitaire intègre des agents actifs pour repousser ou éliminer les insectes xylophages, champignons ou moisissures susceptibles de détériorer les matériaux. Utilisés sur bois, murs, charpentes ou bardages, ces produits assurent une protection durable contre les agressions biologiques. Ils conviennent particulièrement aux zones humides, locaux sensibles ou bâtiments anciens. En plus de leur action préventive ou curative, certains produits conservent les propriétés esthétiques du support, tout en améliorant sa durabilité. Les professionnels du bâtiment les utilisent dans les chantiers de traitement du bois ou en prévention sur les structures exposées. Découvre ici les peintures et vernis anti-parasitaires pour sécuriser tes ouvrages.