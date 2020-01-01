Peinture ou vernis anti-salissure

La peinture ou le vernis anti-salissure est conçu pour réduire l’adhérence des saletés sur les surfaces exposées à la poussière, aux graisses ou aux projections. Grâce à une formulation spéciale, elle forme un film lisse ou hydrophobe facilitant le nettoyage et retardant l’encrassement. Utilisée sur murs, plafonds, bardages ou équipements, elle permet de maintenir plus longtemps l’esthétique des supports, même dans des environnements contraignants. Elle est particulièrement recommandée pour les établissements recevant du public, les cuisines professionnelles, les zones urbaines ou industrielles. Les professionnels l’utilisent pour assurer propreté, durabilité et confort d’entretien. Découvre ici des peintures et vernis anti-salissure adaptés aux conditions les plus exigeantes.