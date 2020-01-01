Peinture ou vernis bactéricide

La peinture ou le vernis bactéricide contient des agents actifs destinés à éliminer les bactéries présentes en surface, limitant ainsi les risques de contamination. Elle est utilisée dans les environnements sensibles tels que les hôpitaux, laboratoires, cuisines collectives, établissements scolaires ou zones de soins. Son action biocide est validée par des normes spécifiques (type EN 1276) et reste efficace dans le temps. En plus de ses propriétés sanitaires, elle offre un bon rendu décoratif et peut s’appliquer sur murs, plafonds ou boiseries. Certains produits sont également lessivables et résistants aux désinfectants. Les professionnels la prescrivent pour renforcer la prévention sanitaire dans les bâtiments publics ou privés. Parcours ici une sélection de peintures bactéricides performantes.