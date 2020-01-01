La peinture ou vernis bitumeux résistant à la chaleur est conçu pour offrir une protection renforcée contre les fortes températures et l’humidité. À base de bitume, ce revêtement forme une barrière étanche idéale pour les fondations, conduits ou structures enterrées soumises à des agressions thermiques. Il résiste également aux vapeurs d’eau, aux produits chimiques légers et à l’abrasion. Ce type de peinture est couramment utilisé dans les travaux publics, les infrastructures industrielles et les chantiers de rénovation. Explore ici les produits disponibles pour une protection thermique et anticorrosion durable.