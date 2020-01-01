Peinture ou vernis d'ignifugation

La peinture ou le vernis d’ignifugation joue un rôle clé dans la sécurité incendie des bâtiments. Formulés pour ralentir la propagation des flammes et réduire les émissions de fumée, ces produits sont utilisés sur bois, métal, béton ou cloisons techniques. Ils permettent d’améliorer la réaction au feu des matériaux sans altérer leur aspect. Requis dans les ERP, établissements scolaires ou industriels, ils répondent aux normes de sécurité en vigueur. Découvrez les solutions listées pour assurer une protection passive contre l’incendie.