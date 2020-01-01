La pose de peinture ou de vernis d’ignifugation constitue une solution essentielle pour renforcer la résistance au feu des matériaux de construction. Appliqués sur bois, métal ou béton, ces produits retardent la propagation des flammes et limitent la production de fumées. Leur efficacité repose sur une mise en œuvre rigoureuse, conforme aux normes de sécurité incendie en vigueur. La pose peut être réalisée en atelier ou sur chantier, avec des techniques adaptées aux supports et aux exigences du bâtiment. Pour garantir la performance du traitement ignifuge, il est essentiel de choisir des applicateurs qualifiés et des produits certifiés. Parcours ici les solutions professionnelles disponibles pour tes projets de sécurité incendie.