La peinture ou vernis de silicone résistant à la chaleur est conçue pour les surfaces soumises à des températures extrêmes pouvant atteindre 600 °C ou plus. Grâce à sa base silicone, elle offre une excellente stabilité thermique, une bonne souplesse et une forte adhérence, même sur les métaux soumis à de fortes dilatations. Elle est recommandée pour les pots d’échappement, chaudières, fours industriels, cheminées ou installations thermiques. Ce type de revêtement est prisé pour sa durabilité et sa résistance aux flammes, aux fumées et à l’oxydation. Consulte ici une sélection de peintures silicone haute performance.